Врач озвучил оптимальные сроки для прививки от гриппа

Эпидемиолог Артеменко: привиться от гриппа лучше до конца ноября

Основная волна гриппа обычно приходится на конец декабря — начало января, поэтому привиться лучше до конца ноября. Об этом в интервью 360.ru рассказал главный специалист, эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Московской области Евгений Артеменко.

«Грипп приходит к концу декабря — началу января, поэтому до конца ноября лучше провести вакцинацию. Можно прямо сегодня-завтра пойти привиться, и организм успеет сформировать иммунитет», — пояснил он.

Артеменко обратил внимание, что в настоящий момент подъем заболеваемости вирусными инфекциями не фиксируется, и призвал по возможности сделать прививку.

Единственным и абсолютным противопоказанием для нее специалист назвал аллергическую реакцию на компоненты вакцины.