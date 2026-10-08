360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Врач озвучил оптимальные сроки для прививки от гриппа

    Эпидемиолог Артеменко: привиться от гриппа лучше до конца ноября

    Фото: РИА «Новости»

    Основная волна гриппа обычно приходится на конец декабря — начало января, поэтому привиться лучше до конца ноября. Об этом в интервью 360.ru рассказал главный специалист, эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Московской области Евгений Артеменко.

    «Грипп приходит к концу декабря — началу января, поэтому до конца ноября лучше провести вакцинацию. Можно прямо сегодня-завтра пойти привиться, и организм успеет сформировать иммунитет», — пояснил он.

    Артеменко обратил внимание, что в настоящий момент подъем заболеваемости вирусными инфекциями не фиксируется, и призвал по возможности сделать прививку.

    Единственным и абсолютным противопоказанием для нее специалист назвал аллергическую реакцию на компоненты вакцины.

    Читайте также

    Кардиолог Прокофьев дал советы россиянам перед магнитной бурей

    В Минздраве заявили о пандемии диабета

    Роспотребнадзор сообщил о подъеме заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19

    Кардиолог Прокофьев дал советы россиянам перед магнитной бурей

    В Минздраве заявили о пандемии диабета

    Роспотребнадзор сообщил о подъеме заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19