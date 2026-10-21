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    Пульмонолог Овечкин назвал причины хронической обструктивной болезни легких

    Врач Овечкин: спирометрия помогает выявить изменения на ранней стадии

    Курение, загрязнение воздуха и длительное воздействие вредных веществ могут привести к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Она способна годами развиваться незаметно, рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин, сообщает Zvezdanews.

    ХОБЛ связана с хроническим воспалением и прогрессирующим поражением дыхательных путей. Болезнь может приводить к эмфиземе, пневмосклерозу и нарушению газообмена.

    По словам Овечкина, в России одним из основных факторов риска остается курение. В странах с высоким промышленным загрязнением большую роль могут играть выбросы предприятий. Генетическая предрасположенность также влияет на скорость развития болезни.

    Первые признаки ХОБЛ напоминают хронический бронхит: кашель, в том числе с мокротой, и заложенность в груди. Позднее появляются одышка, нехватка воздуха и снижение переносимости нагрузок.

    Врач пояснил, что регулярные обследования и спирометрия помогают заметить изменения на ранней стадии, когда развитие болезни еще можно существенно замедлить. На поздних стадиях структурные изменения в легких хуже поддаются коррекции.

    Однозначных данных о связи вейпов именно с ХОБЛ пока нет. При этом Овечкин отметил рост хронических заболеваний верхних дыхательных путей на фоне их использования: пары раздражают слизистые, а глицерин может их пересушивать.

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