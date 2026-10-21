360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Раскрыта связь зелени возле дома со снижением риска деменции

    Alzheimer’s & Dementia: обилие зелени возле дома снижает риск деменции на 20%

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Шведские ученые выяснили, что на здоровье человека в пожилом возрасте влияет окружающая среда, в том числе наличие зелени возле жилья. Там, где было больше растительности, у людей реже развивалась деменция, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Alzheimer’s & Dementia.

    Исследователи из Стокгольмского университета и Каролинского института изучили условия проживания 2993 человек в возрасте старше 60 лет, за которыми наблюдали в течение 16 лет. Также проанализировали частоту новых случаев заболевания. За время исследования деменцию диагностировали у 477 человек.

    При этом ученые только наблюдали. Экспериментальных проверок не было. Выяснилось, что у людей, проживающих в районах с большим количеством зелени в радиусе 10 метров от дома, риск развития деменции был примерно на 20% ниже.

    «При планировании и развитии городов и жилой среды необходимо учитывать здоровье мозга. Зеленые пространства вокруг наших домов могут стать общим ресурсом для общественного здоровья, адаптации к изменению климата и сохранения биоразнообразия», — сказала доцент психологии и руководитель исследования в Стокгольмском университете Сесилия Стенфорс.

    Ранее директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева сообщила, что в России зарегистрированы около двух миллионов россиян с деменцией.

    Читайте также

    Гериатр Ткачева рассказала, что в России зарегистрировано около двух миллионов пациентов с деменцией

    В России насчитали около двух миллионов человек с деменцией

    В НМИЦ рассказали, какое питание замедляет старение мозга

    Невролог Ткачев заявил, что регулярная потеря вещей может быть бытовым признаком болезни Альцгеймера

    Ученые спрогнозировали рост случаев деменции к 2050 году

    Психолог Трифонова заявила, что мужчины и пожилые склонны маскировать депрессию

    Гериатр Турыгин заявил, что когнитивно-моторные упражнения помогают сохранить активности в пожилом возрасте

    Психиатр назвал частые причины бессонницы

    Раскрыта влияющая на риск деменции продолжительность сна

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Диетолог Русакова связала употребление колбасы с риском деменции

    Поддержание здоровья сердца назвали полезным для профилактики деменции

    Психолог Кондрашина объяснила, как избежать выгорания при уходе за родителем с деменцией