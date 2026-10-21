Раскрыта связь зелени возле дома со снижением риска деменции

Шведские ученые выяснили, что на здоровье человека в пожилом возрасте влияет окружающая среда, в том числе наличие зелени возле жилья. Там, где было больше растительности, у людей реже развивалась деменция, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Alzheimer’s & Dementia .

Исследователи из Стокгольмского университета и Каролинского института изучили условия проживания 2993 человек в возрасте старше 60 лет, за которыми наблюдали в течение 16 лет. Также проанализировали частоту новых случаев заболевания. За время исследования деменцию диагностировали у 477 человек.

При этом ученые только наблюдали. Экспериментальных проверок не было. Выяснилось, что у людей, проживающих в районах с большим количеством зелени в радиусе 10 метров от дома, риск развития деменции был примерно на 20% ниже.

«При планировании и развитии городов и жилой среды необходимо учитывать здоровье мозга. Зеленые пространства вокруг наших домов могут стать общим ресурсом для общественного здоровья, адаптации к изменению климата и сохранения биоразнообразия», — сказала доцент психологии и руководитель исследования в Стокгольмском университете Сесилия Стенфорс.

Ранее директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева сообщила, что в России зарегистрированы около двух миллионов россиян с деменцией.