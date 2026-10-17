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    Хирург раскрыл подробности первой в России трансплантации спинного мозга

    Хирург Алтыева: в пересадке спинного мозга в Москве применили клеточную терапию

    Фото: Сайт мэра и правительства Москвы

    Во время первой в России операции по трансплантации спинного мозга использовались новые достижения клеточной терапии и тканевой биоинженерии. Таким предположением с 360.ru поделилась реконструктивный хирург Аделина Алтыева.

    «Мы достоверно не знаем, какая методика применялась, но в том числе, скорее всего, [использовался этот опыт]», — подчеркнула она.

    Алтыева пояснила, что главный плюс клеточной терапии в том, что используются клетки самого пациента, так что после операции не возникает отторжения и других побочных эффектов.

    Собеседница 360.ru назвала это большим прорывом не только в лечении, но и в создании лекарств. Станет необязательно проводить тесты на добровольцах — можно будет ставить эксперименты на искусственно созданных органах.

    Одна из главных проблем повреждений в центральной нервной системе состоит в том, что нельзя просто сшить нервы между собой.

    «На стыке двух нервных окончаний [при повреждении] формируется жесткий глиальный рубец. Нервное волокно работает как провод, по которому течет электрический ток. Рубец мешает прохождению нервного импульса», — объяснила Алтыева.

    Подробности об уникальной операции, которую провели в Москве, — в материале 360.ru.

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