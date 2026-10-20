Психотерапевт Вилков связал усталость от общения с выгоранием

Раздражительность и нежелание общаться могут указывать на истощение нервной системы, а не на особенности характера. Об этом рассказал психотерапевт Алексей Вилков, сообщает RT .

По словам врача, такое состояние обычно связано с эмоциональным выгоранием на фоне длительного стресса. Особенно это касается людей, чья работа предполагает постоянное общение.

Вилков объяснил, что постепенно у человека возникают усталость и переутомление. Такое истощение нервной системы называют неврастенией. Эмоциональных сил становится меньше не только на рабочие контакты, но и на общение с близкими.

Еще одной причиной усталости могут стать негативные эмоции и напряжение собеседника. По словам психотерапевта, они передаются другому участнику разговора. Если тот уже испытывает стресс, он быстрее выгорает, пишет kp.ru.

Вилков посоветовал обратиться к специалисту, если нежелание общаться сопровождают общая усталость, подавленность и нехватка сил на работу и быт. Поводом для консультации также могут стать частые перепады настроения, тревога, ухудшение памяти и нарушения сна.