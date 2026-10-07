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    Врач назвал специфические признаки сердечной одышки

    Кардиолог Стаховская: одышка от проблем с сердцем усиливается в положении лежа

    Фото: РИА «Новости»

    Внезапно возникшая при выполнении привычных дел одышка может указывать на проблемы с сердцем. Об этом врач-кардиолог «СМ-Клиника» в Рязани Юлия Стаховская сообщила «Газете.ru».

    «Сердечная одышка часто появляется при привычной нагрузке: ходьбе, подъеме по лестнице или выполнении домашних дел. Со временем человек замечает, что вынужден останавливаться там, где раньше проходил без отдыха», — рассказала она.

    В целом одышка может иметь разные причины, от инфекций до тревожных расстройств, но именно этот признак, по словам доктора, характерен для проблем с сердцем. Стаховская сообщила, что насторожить должно также усиление симптомов в положении лежа, резкая нехватка воздуха по ночам, отеки стоп и голеней.

    Ранее врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин назвал неочевидный признак ишемической болезни сердца. Он призвал обращаться за помощью при любой боли в груди.

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