Российские ученые выявили онкомаркеры крови, связанные с раком легкого

В Сеченовском университете выяснили, какие опухолевые маркеры и сигнальные белки в крови сильнее всего связаны с раком легкого. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Ученые исследовали 91 пациента с раком легкого и 100 здоровых добровольцев.

«В образцах сыворотки ученые одновременно определяли концентрации группы опухолевых маркеров, факторов роста и белков, участвующих в воспалении, образовании сосудов и регуляции клеточной гибели», — отметили исследователи.

Они подчеркнули, что информацию об опухоли несет не один показатель, а их сочетание.

Полученные данные после независимой проверки и клинической валидации можно будет использовать как дополнительный инструмент диагностики.

Сейчас основной метод скрининга — низкодозная компьютерная томография. Болезнь часто выявляют на поздних стадиях из-за бессимптомного течения.

Ранее российские ученые выявили белок, позволяющий оценить чувствительность опухолевых клеток к митоканам.