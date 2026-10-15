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    Российские ученые выявили онкомаркеры крови, связанные с раком легкого

    Ученые Сеченовского университета выявили маркеры, связанные с раком легкого

    Фото: Медиасток.рф

    В Сеченовском университете выяснили, какие опухолевые маркеры и сигнальные белки в крови сильнее всего связаны с раком легкого. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Ученые исследовали 91 пациента с раком легкого и 100 здоровых добровольцев.

    «В образцах сыворотки ученые одновременно определяли концентрации группы опухолевых маркеров, факторов роста и белков, участвующих в воспалении, образовании сосудов и регуляции клеточной гибели», — отметили исследователи.

    Они подчеркнули, что информацию об опухоли несет не один показатель, а их сочетание.

    Полученные данные после независимой проверки и клинической валидации можно будет использовать как дополнительный инструмент диагностики.

    Сейчас основной метод скрининга — низкодозная компьютерная томография. Болезнь часто выявляют на поздних стадиях из-за бессимптомного течения.

    Ранее российские ученые выявили белок, позволяющий оценить чувствительность опухолевых клеток к митоканам.