Психолог Пахомова рассказала, как светотерапия помогает пережить осень

Сеансы со специальной лампой могут поддержать самочувствие при сокращении светового дня. Такой способ борьбы с сезонной хандрой предложила психолог Елена Пахомова, сообщает газета «Известия» .

Лампы для светотерапии имитируют солнечный свет с высокой интенсивностью освещения. Пахомова рассказала, что сеанс длится 20–60 минут утром, желательно в первый час после пробуждения. Устройство должно обеспечивать заявленную освещенность и фильтровать ультрафиолет.

Лампы для загара и лечения кожных заболеваний не подходят. При заболеваниях глаз, приеме лекарств, повышающих чувствительность к свету, и биполярном расстройстве нужно предварительно обсудить светотерапию с врачом.

Психолог также посоветовала регулярно гулять днем хотя бы по 10–20 минут. Даже в пасмурную погоду естественный свет полезнее обычного комнатного освещения.

Пахомова рекомендовала ложиться и вставать в одно время, заботиться о питании и отдыхе, не требовать от себя прежней продуктивности любой ценой. Встречи, хобби и другие приятные занятия стоит заранее вносить в календарь и выбирать по силам.

Если новые привычки не помогают или состояние ухудшается, необходима профессиональная помощь.