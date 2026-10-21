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    В Приморье спасли от ампутации ног женщину с редким типом тромбоза

    Фото: РИА «Новости»

    Сосудистые хирурги в Приморье прооперировали женщину с редким типом тромбоза. Из-за асимметрии кровотока симптомы в правой и левой ноге проявлялись по-разному. Об этом сообщила пресс-служба Владивостокской клинической больницы № 2.

    Пациентка жаловалась на онемение в левой ноге и похолодание в правой. Врачи обнаружили асимметрию кровотока, а после более тщательного обследования поставили диагноз и провели экстренную операцию.

    «Тромбоз инфраренального отдела аорты с распространением на подвздошные сосуды — редкий и клинически сложный случай. Такие ситуации требуют сложного хирургического вмешательства из-за обширности поражения», — сказал сосудистый хирург Евгений Левченко.

    За 2,5 часа врачи удалили тромб и восстановили кровоток. Женщина избежала гангрены и ампутации.

    Ранее врач-гематолог Радион Тарновский назвал скрытые признаки тромбоза вен.

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