В Приморье спасли от ампутации ног женщину с редким типом тромбоза

Сосудистые хирурги в Приморье прооперировали женщину с редким типом тромбоза. Из-за асимметрии кровотока симптомы в правой и левой ноге проявлялись по-разному. Об этом сообщила пресс-служба Владивостокской клинической больницы № 2.

Пациентка жаловалась на онемение в левой ноге и похолодание в правой. Врачи обнаружили асимметрию кровотока, а после более тщательного обследования поставили диагноз и провели экстренную операцию.

«Тромбоз инфраренального отдела аорты с распространением на подвздошные сосуды — редкий и клинически сложный случай. Такие ситуации требуют сложного хирургического вмешательства из-за обширности поражения», — сказал сосудистый хирург Евгений Левченко.

За 2,5 часа врачи удалили тромб и восстановили кровоток. Женщина избежала гангрены и ампутации.

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