ЛОР-врач рассказал, помогает ли отказ от сладкого и мучного быстрее выздороветь

ЛОР Горовой: отказ от сладкого и мучного не помогает быстрее выздороветь

Правильное питание и поддержание здорового веса могут положительно влиять на состояние организма и снижать риск хронических заболеваний. Об этом врач-оториноларинголог «СМ-Клиники» Александр Горовой рассказал в беседе с Яной Фомичевой в подкасте «Джентльмены предпочитают» .

Ведущая спросила специалиста, действительно ли отказ от сладкого и мучного помогает быстрее выздороветь благодаря уменьшению воспаления. Горовой не подтвердил эту связь напрямую, однако положительно оценил распространение рекомендаций по здоровому питанию.

«Это хорошая просветительская работа врачей или людей, которые занимаются просвещением, говорят о здоровом образе жизни. И много здоровых вещей, которым даже нас, врачей, не учат в институте», — отметил он.

По словам специалиста, заболевания разных органов могут быть взаимосвязаны. В частности, он обратил внимание на возможное влияние нарушений работы желудочно-кишечного тракта на течение хронического тонзиллита — воспаления небных миндалин.

«Нельзя, не пролечив кишечник, добиться, скажем так, ремиссии в тонзиллите. Он будет рецидивировать», — заявил Горовой.

Врач пояснил, что даже после неоднократной обработки миндалин заболевание способно возвращаться.

«Вот вы вымыли гланды 10 раз, отскребли, все, они блестят. Вопрос: почему же они заражаются снова?» — привел пример оториноларинголог.

В подобных случаях Горовой рекомендует искать причины повторных воспалений, при необходимости привлекая гастроэнтеролога.

Ранее оториноларинголог рассказал, как справиться с многолетней зависимостью от сосудосуживающих капель для носа. Одним из возможных методов лечения он назвал радиоволновую вазотомию.