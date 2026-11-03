Психолог Морозова предупредила о навязчивом контроле сна из-за трекеров

Погоня за идеальными показателями сна может стать источником напряжения. О таком расстройстве — ортосомнии — рассказала клинический психолог Кристина Морозова, сообщает газета «Известия» .

Пользователи трекеров могут чрезмерно следить за длительностью сна, скоростью засыпания, пробуждениями и соотношением фаз. Морозова объяснила, что гаджеты создают ощущение полного контроля над отдыхом. Однако его качество зависит также от стресса, здоровья, режима дня и индивидуальных особенностей.

Сам интерес к показателям не означает ортосомнию. Насторожиться стоит, если оценки приложения определяют настроение на весь день, вызывают страх не выспаться или заставляют постоянно менять режим ради идеальных цифр.

Если проверка трекера вызывает тревогу, психолог посоветовала не открывать приложение сразу после пробуждения, временно скрыть тревожащие показатели и отключить уведомления с оценками сна.