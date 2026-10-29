Юрист Гриценко исключила применение новых методов лечения по ОМС

Новые методы лечения не могут предоставляться по программе ОМС. Об этом 360.ru рассказала медицинский юрист Ирина Гриценко.

Эксперт пояснила, что бесплатная помощь оказывается исключительно по утвержденным Минздравом и ассоциациями клиническим рекомендациям для уже известных диагнозов.

«ОМС — это установленные диагнозы, которые известны, и человека лечат по клиническим рекомендациям. <… > У нас новый метод вообще никогда не будет оказан в рамках ОМС. В рамках ОМС [услуги] оказываются только в соответствии с клиническими рекомендациями, которые содержатся в приказах, утвержденных ассоциациями и Минздравом», — сказала специалист.

Она добавила, что виды, формы и условия бесплатной помощи определяются федеральной и территориальными программами государственных гарантий.

Подробно о проекте Минздрава про покрытие новых методик за счет ОМС читайте в нашем материале.