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    Эндокринолог назвал признаки нехватки витамина D

    Эндокринолог Поляков: плохое настроение может указывать на нехватку витамина D

    Плохое настроение, тревога и склонность к перееданию могут быть не просто особенностями характера, а сигналом о нехватке витамина D. Об этом aif.ru рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

    По словам врача, дефицит этого витамина отражается сразу на нескольких системах организма. Помимо эмоционального фона и аппетита, он бьет по иммунитету.

    Кроме того, у людей старшего возраста нехватка витамина D может усугублять остеопороз, так как костный обмен нарушается, кости становятся хрупкими и чаще ломаются.

    «Также дефицит витамина D может сопровождаться сниженным иммунитетом», — подытожил врач.

    Ранее психотерапевт рассказал, что диагноз аутизм все чаще стали ставить россиянам старше 30 лет, и все чаще — женщинам.

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