Эндокринолог назвал признаки нехватки витамина D

Плохое настроение, тревога и склонность к перееданию могут быть не просто особенностями характера, а сигналом о нехватке витамина D. Об этом aif.ru рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

По словам врача, дефицит этого витамина отражается сразу на нескольких системах организма. Помимо эмоционального фона и аппетита, он бьет по иммунитету.

Кроме того, у людей старшего возраста нехватка витамина D может усугублять остеопороз, так как костный обмен нарушается, кости становятся хрупкими и чаще ломаются.

«Также дефицит витамина D может сопровождаться сниженным иммунитетом», — подытожил врач.

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