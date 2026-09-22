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    Профессор Гильденскиольд назвал курение и стресс причинами ранней седины

    Курение, стресс, нехватка витаминов и гормональные изменения способны ускорить появление седых волос, сообщил профессор Государственного университета просвещения, доктор медицинских наук Сергей Гильденскиольд. Полностью остановить этот процесс современная медицина пока не может, пишет NEWS.ru.

    По словам доктора медицинских наук, на количество седых волос также влияют дефицит витаминов А, С, D и группы B, меди, железа и других микроэлементов, а также различные заболевания.

    Гильденскиольд отметил, что стрессом для организма могут быть не только эмоциональные переживания и курение, но и косметические процедуры: окрашивание и перманентная завивка. Эти факторы способны ускорить поседение.

    Цвет волосам придают пигмент меланин и фермент тирозиназа. С возрастом их выработка снижается, в волосах образуются пустоты и появляется седина. Эксперт подчеркнул, что утверждения о восстановлении естественного цвета волос после снижения стресса пока не имеют убедительного подтверждения.

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