Профессор Гильденскиольд назвал курение и стресс причинами ранней седины

Курение, стресс, нехватка витаминов и гормональные изменения способны ускорить появление седых волос, сообщил профессор Государственного университета просвещения, доктор медицинских наук Сергей Гильденскиольд. Полностью остановить этот процесс современная медицина пока не может, пишет NEWS.ru .

По словам доктора медицинских наук, на количество седых волос также влияют дефицит витаминов А, С, D и группы B, меди, железа и других микроэлементов, а также различные заболевания.

Гильденскиольд отметил, что стрессом для организма могут быть не только эмоциональные переживания и курение, но и косметические процедуры: окрашивание и перманентная завивка. Эти факторы способны ускорить поседение.

Цвет волосам придают пигмент меланин и фермент тирозиназа. С возрастом их выработка снижается, в волосах образуются пустоты и появляется седина. Эксперт подчеркнул, что утверждения о восстановлении естественного цвета волос после снижения стресса пока не имеют убедительного подтверждения.