Эндокринолог предупредил, что ожирение может быть даже у стройного человека

Эндокринолог Табеева: ожирение внутренних органов бывает и у стройных

Ожирение внутренних органов может развиться даже у стройного человека, а вес не всегда отражает состав тела. Об этом РИА «Новости» сообщила эндокринолог Камиля Табеева.

«При нормальной массе тела может быть много висцерального жира и мало мышц», — рассказала Табеева.

Избыток висцерального жира опасен, поскольку эта ткань метаболически активна. Обычного расчета индекса массы тела в таком случае недостаточно.

Оценить состав тела помогает биоимпеданс — исследование, которое определяет соотношение жировой и мышечной ткани с помощью слабого электрического тока. Имеет значение и окружность талии: риск повышен при показателе более 80 сантиметров у женщин и более 94 сантиметров у мужчин.

Среди причин врач выделила наследственность, саркопению и питание. В рационе нередко оказывается много быстрых углеводов и трансжиров — сахара, выпечки, фастфуда. Человек при этом не обязательно переедает по калориям, в то время как качество питания низкое.

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