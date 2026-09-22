Сегодня 04:51 Когда антибиотик бессилен. Как новый тест Роспотребнадзора поможет врачам не терять время Эксклюзив

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Ученые Роспотребнадзора создали тест для выявления устойчивых к антибиотикам бактерий. В его основе лежит технология CRISPR/Cas, известная как инструмент редактирования генов. Как действует новая разработка, какую устойчивость она способна обнаружить и в каких случаях быстрая диагностика особенно важна для пациента — в материале 360.ru.

Как работает тест для поиска устойчивых к антибиотикам бактерий

Даже правильно подобранный для лечения инфекции антибиотик иногда не действует. Бактерии постоянно меняются: случайные мутации или полученные от других микроорганизмов гены позволяют некоторым из них пережить встречу с лекарством. Выжившие размножаются и передают эту защиту дальше. Бесконтрольное и неправильное применение антибиотиков ускоряет распространение таких бактерий. В результате появляются штаммы, против которых привычные препараты перестают работать.

Специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали тест для выявления гена mecA, который отвечает за устойчивость бактерий к большой группе антибиотиков — бета-лактамам. К ним относятся пенициллины, цефалоспорины и некоторые другие препараты.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Matej Kastelic/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Для исследования специалисты используют спинномозговую жидкость пациентов с подозрением на инфекции, вызванные устойчивыми бактериями. Анализ проводят методом ПЦР, а для обнаружения нужного участка ДНК применяют технологию CRISPR/Cas. Она позволяет распознавать заданные последовательности генетического материала. Широкую известность технология получила благодаря возможности редактировать гены, однако ее также применяют в диагностике для поиска определенных участков ДНК. По данным Роспотребнадзора, Россия первой зарегистрировала систему на основе CRISPR/Cas для определения устойчивости к антибиотикам в качестве медицинского изделия для диагностики in vitro, то есть для исследования биологического материала вне организма человека. «Чувствительность разработки сопоставима со стандартным ПЦР-анализом, а для некоторых специфических мишеней даже превосходит его», — заявили в ведомстве.

Еще одним преимуществом разработчики назвали двойной контроль специфичности, который повышает надежность анализа.

Как новый тест поможет врачам

Разработанный Роспотребнадзором тест основан на ПЦР-диагностике и направлен на поиск определенного участка генетического материала бактерии-возбудителя. В данном случае система ищет ген mecA, связанный с устойчивостью к бета-лактамным антибиотикам. Об этом ведущей 360.ru Елене Кононовой заявил терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. «Если такой ген есть и он заложен в тест-систему, то при появлении реакции мы точно понимаем, что имеем дело с микроорганизмом, нечувствительным к антибиотику», — объяснил врач. При этом тест не позволяет проверить бактерию на устойчивость сразу ко всем антибиотикам. Система ищет конкретный ген mecA, поэтому для выявления других механизмов резистентности потребуются тесты, настроенные на другие генетические мишени.

По словам Кондрахина, обнаружение mecA указывает на устойчивость к большой группе бета-лактамных антибиотиков. Получив такую информацию, врач может учитывать ее при выборе терапии и не тратить время на применение препаратов, к которым возбудитель устойчив.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com