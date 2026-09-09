Туберкулез непобедим? Врачи объяснили, как лечить устойчивый к лекарствам штамм
Пульмонолог Вознесенский: устойчивые штаммы туберкулеза поддаются лечению
В России выявили штамм туберкулеза EurA1.1, устойчивый к бедаквилину и линезолиду — препаратам, которые применяли при лечении тяжелых форм болезни. Насколько опасна эта разновидность инфекции и как с ней справляются врачи, разбирался 360.ru.
Устойчивость усложнила лечение. Врачи начали подбирать терапию
Штамм EurA1.1 впервые обнаружили в 2006 году в Белоруссии. Спустя несколько лет его выявили в Германии, Молдавии, на Украине и в Грузии. В России генетический анализ подтвердил 62 случая заражения.
Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин объяснил 360.ru, что специалисты говорят не о внезапно возникшей угрозе, а об одном из вариантов микобактерии с лекарственной устойчивостью.
«Такие штаммы и раньше были, они циркулируют просто <…> исследователи определяют какой-то конкретный штамм и то, что он будет достаточно плохо поддаваться лечению», — сказал Овечкин.
По его словам, ученые не считают EurA1.1 стойким ко всем антибактериальным препаратам, поэтому пациентам подбирают персональные варианты лечения.
«Если мы говорим о лечении таких пациентов, то да, это будет сложно, это потребует подбора индивидуальных схем, индивидуальных доз препаратов. Но это не значит, что лечение данных пациентов невозможно», — отметил врач.
Возбудитель приспособился к лекарствам
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук и доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Сергей Вознесенский рассказал 360.ru, что устойчивость микобактерий формируется из-за их способности адаптироваться к воздействию противотуберкулезных препаратов.
«Возбудитель туберкулеза — это бактерия, которая нам известна очень и очень давно. И она, как и другие бактерии, мутирует», — сказал специалист.
Он пояснил, что врачи выделяют формы с устойчивостью к конкретным лекарствам и более тяжелые варианты с широкой резистентностью. Для лечения пациентов сначала применяют препараты первой линии, а в случае неудачи выбирают действующие вещества второго порядка и резервные средства.
«Эта проблема известна специалистам. Они имеют способности и компетенции для ее преодоления», — подчеркнул Вознесенский.
Инфекция в воздухе. Болезнь поразила не только легкие
Главным путем передачи туберкулеза остается аэрозольный — через воздух при контакте с больным человеком. Заразиться также можно через биологические жидкости и продукты животного происхождения, если они содержат возбудитель.
Наиболее распространенной формой остается туберкулез легких. Но кроме этого, болезнь способна поражать кожу и внутренние органы.
Но при этом далеко не каждый человек при контакте с источником инфекции заразится, потому как для этого нужны предрасполагающие факторы: сниженный иммунитет, наличие других сопутствующих заболеваний.
Сергей Вознесенский
врач-инфекционист
Флюорография поможет обнаружить первые очаги болезни
Вознесенский призвал не ждать симптомов. Их появление зачастую говорит об уже запущенной стадии развития туберкулеза. Ежегодная диспансеризация и флюорография позволят заметить подозрительные изменения еще до появления выраженных признаков болезни.
«Можно не иметь никаких симптомов ни по одной системе органов, но тем не менее рентгенолог уже сможет распознать какие-то очаги», — подчеркнул врач.
При первых подозрениях пациента направят на дополнительное обследование. По словам врача, ранняя диагностика упростит подбор индивидуальной терапии и сократит время лечения.
Вместе с ежегодным обследованием предотвратить тяжелое течение инфекции поможет вакцинация. Ее проводят в первые дни жизни ребенка — обычно перед выпиской из роддома. Ревакцинацию в семь лет назначают с учетом результата пробы Манту. Взрослым делают прививку в отдельных случаях по решению лечащего врача.
Устойчивый штамм требует более сложного и индивидуального лечения, однако не делает туберкулез неизлечимым: ранняя диагностика, вакцинация и контроль у специалистов помогут вовремя начать терапию и снизить риск осложнений.