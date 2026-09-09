Туберкулез непобедим? Врачи объяснили, как лечить устойчивый к лекарствам штамм

В России выявили штамм туберкулеза EurA1.1, устойчивый к бедаквилину и линезолиду — препаратам, которые применяли при лечении тяжелых форм болезни. Насколько опасна эта разновидность инфекции и как с ней справляются врачи, разбирался 360.ru.

Устойчивость усложнила лечение. Врачи начали подбирать терапию

Штамм EurA1.1 впервые обнаружили в 2006 году в Белоруссии. Спустя несколько лет его выявили в Германии, Молдавии, на Украине и в Грузии. В России генетический анализ подтвердил 62 случая заражения.

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин объяснил 360.ru, что специалисты говорят не о внезапно возникшей угрозе, а об одном из вариантов микобактерии с лекарственной устойчивостью.

«Такие штаммы и раньше были, они циркулируют просто <…> исследователи определяют какой-то конкретный штамм и то, что он будет достаточно плохо поддаваться лечению», — сказал Овечкин.

По его словам, ученые не считают EurA1.1 стойким ко всем антибактериальным препаратам, поэтому пациентам подбирают персональные варианты лечения.

«Если мы говорим о лечении таких пациентов, то да, это будет сложно, это потребует подбора индивидуальных схем, индивидуальных доз препаратов. Но это не значит, что лечение данных пациентов невозможно», — отметил врач.