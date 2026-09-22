Удар по почкам и желудку. Врач предупредил об опасности отварного мяса

Чрезмерное употребление отварного мяса перегружает почки и желудок, а также вредит кишечно-желудочному тракту из-за избыточной выработки ферментов и желчи для переваривания. Об этом в комментарии «Газете.ru» заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Он подчеркнул, что речь идет о всех видах отварного мяса, включая птицу.

«Если съесть много за один раз или регулярно перебирать с порциями, ЖКТ может не справиться — возникают чувство тяжести, распирания, боли в животе, тошнота, изжога, вздутие и нарушения стула», — заявил Умнов.

Хирург подчеркнул, что мясо — это прежде всего белок, который, в отличие от клетчатки, не помогает, а усложняет перистальтику желудочно-кишечного тракта и способен спровоцировать развитие синдрома вялого кишечника.

«Если мясо плохо пережевано, его сложнее расщепить, и в кишечнике могут начаться процессы брожения и гниения, что дополнительно раздражает слизистую и нарушает баланс микрофлоры», — добавил Умнов.

По его словам, избыток белка в рационе провоцирует образование азотистых соединений, оказывающих негативное влияние на работу почек и печени. При этом полностью отказываться от отварного мяса хирург не рекомендовал. Он пояснил, что ежедневная норма животного белка должна составлять 200 граммов и обязательно сопровождаться овощами.

Основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова посоветовала следящим за нормой белка россиянам заменить протеиновые добавки на творог, яйца и белое мясо птицы, чтобы не допустить болезни почек и печени.