Сон под радиоволнами. Врач объяснил, вреден ли постоянно работающий роутер Wi-Fi

Врач Бурлаков заявил, что телефон на зарядке и сигнал от Wi-Fi не влияют на сон

Радиоволны не накапливаются в организме, поэтому работающий всю ночь Wi-Fi и оставленный рядом с кроватью смартфон на зарядке не окажут никакого влияния на качество сна. Врач-диетолог, бывший педиатр и инфекционист Александр Бурлаков развеял миф в своем телеграм-канале .

Он заявил, что радиоволны не накапливаются в организме, как ртуть или свинец. Телефон, оставленный на зарядке, по словам доктора, лишь изредка отмечается в сети и не оказывает на спящего рядом человека постоянное пагубное воздействие. Так же работает роутер, излучающий всего доли ватта.

«Телефон греет себя, а не человека в 30 сантиметрах от него. <…> Реальные исследования, которые есть, где люди спали рядом с работающим роутером <…>, не показали такого эффекта. Ни субъективное качество сна, ни структура сна не изменились», — сказал Бурлаков.

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