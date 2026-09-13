Трихолог рассказала о влиянии курения на появление седины

Многие пользователи в соцсетях задавались вопросом, ускоряет ли курение появление седых волос и насколько заметен этот эффект. Трихолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Мария Халдина рассказала «Газете.Ru» , что ученые изучают возможную связь между курением и ранним поседением, но однозначного ответа пока нет.

Если человек ежедневно выкуривает по пачке сигарет в течение пяти лет, то риск преждевременного поседения — до 30 лет — повышен. При этом он увеличивается с каждым годом курения независимо от других факторов.

«Однако такая корреляция продемонстрирована далеко не во всех исследованиях, из-за чего однозначной позиции врачей по этому вопросу пока нет. Но лучше все же отказаться от этой привычки — связь курения с выпадением волос доказана гораздо четче», — сказала врач.

Никотин меняет среду обитания волосяного фолликула и работу пигментных клеток. Кроме того, курение нарушает баланс микроэлементов в организме.

Халдина добавила, что мужчины седеют раньше женщин. Физиологическая норма — появление первых седых волос в возрасте от 25 до 35 лет. Если европеец начал седеть до 20 лет, азиат — до 25, а человек с темной кожей — до 30, то речь уже идет о преждевременной седине.

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