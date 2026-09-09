В России завершился сезон клещевого энцефалита и чумы

Сезон природно-очаговых инфекций в России завершился, а показатели заболеваемости соответствуют времени года и средним многолетним значениям. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА «Новости» .

По словам академика, эпидемиологическая обстановка в стране остается сезонной и не выходит за рамки многолетних наблюдений. Он отметил, что активность природных очагов клещевого энцефалита снизилась, как и риски распространения чумы.

«Что касается природно-очаговых [инфекций], клещевые энцефалиты — сезон для них закончился. Успокоились природные очаги чумы», — сказал Онищенко.

Несколькими днями ранее Роспотребнадзор сообщал о повышенной активности природного очага чумы, расположенного в приграничной зоне России и Монголии. Специалисты следят за ситуацией и проводят профилактические мероприятия, чтобы не допустить заражения людей.