Россиянам объяснили, стоит ли пить витамины осенью

Авитаминоз, как правило, встречается у людей, ведущих асоциальный образ жизни, или у пожилых, когда человек не может нормально питаться из-за какой-либо болезни. Об этом 360.ru заявил врач-терапевт и медицинский блогер Филипп Кузьменко (Доктор Фил).

«У среднестатистического здорового человека авитаминоза нет, следовательно, лечить нечего», — подчеркнул он.

Кузьменко скептически оценил рекомендации пить витамины в осенний период, заявив, что это больше реклама и маркетинг: спрос попросту рождает предложение.

«Никто не хочет чувствовать себя грустно, а когда ты принимаешь какой-то витамин, может, начинает казаться, что уже не так грустно: ты же что-то сделал», — пояснил врач.

Он признался, что сам выступает за то, чтобы иногда немного погрустить, уважает все эмоции, в том числе негативные, и не считает нужным сбегать от них при помощи БАДов и витаминов.

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