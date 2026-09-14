Опытный дайвер в Приморье совершил ошибку и перестал ходить

Минздрав Приморья: врачи спасли дайвера, у которого отказали ноги после всплытия

Во Владивостоке у дайвера выявили редкую патологию, которая возникла из-за нарушения техники безопасности при всплытии. Он слишком быстро поднялся на поверхность и заработал ишемический инсульт спинного мозга, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.

В больницу поступил 40-летний мужчина в тяжелом состоянии. После четырех погружений на глубину 30 метров у него отказали ноги. Почувствовав движение корабля, он слишком быстро поднялся на поверхность, ощутил покалывание и жжение по телу.

Мужчина занимался дайвингом более трех лет, знал о риске кессонной болезни и пользовался барокамерой. Но на этот раз она не помогла. МРТ показало ишемический инсульт спинного мозга, который встречается только в 1% случаев инсульта.

Врачебная комиссия назначила дайверу медикаментозное лечение с последующей лечебной физкультурой. Ему предстоят несколько курсов реабилитации.

Ранее на Камчатке погиб дайвер. Его сердце остановилось после погружения в бухте Русской.