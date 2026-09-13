Ученые определили, какая физическая нагрузка повысит риск деменции
Lancet: физически тяжелая работа повышает риск деменции, а фитнес — снижает
Регулярная активность в свободное время снизит риск деменции, а физически тяжелая работа наоборот повысит его. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии и Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул. Исследование опубликовал журнал The Lancet Public Health.
Ученые сопоставили результаты 74 исследований, охвативших более 4,2 миллиона человек. Выяснилось, что высокий уровень физической активности связан со сниженным риском деменции любой этиологии, болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. Но есть нюансы.
Разделив физическую активность в свободное время и профессиональную, на тяжелых видах работ, исследователи увидели противоречие. Занятия спортом как хобби снижали развитие деменции на 24%, но физическая нагрузка по долгу службы наоборот повышала его на 20%.
Ранее врач-невролог Анастасия Бакова рекомендовала физическую нагрузку для профилактики деменции. Особенно эффективно сочетание с другими способами предотвращения слабоумия.