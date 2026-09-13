Ученые определили, какая физическая нагрузка повысит риск деменции

Регулярная активность в свободное время снизит риск деменции, а физически тяжелая работа наоборот повысит его. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии и Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул. Исследование опубликовал журнал The Lancet Public Health .

Ученые сопоставили результаты 74 исследований, охвативших более 4,2 миллиона человек. Выяснилось, что высокий уровень физической активности связан со сниженным риском деменции любой этиологии, болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. Но есть нюансы.

Разделив физическую активность в свободное время и профессиональную, на тяжелых видах работ, исследователи увидели противоречие. Занятия спортом как хобби снижали развитие деменции на 24%, но физическая нагрузка по долгу службы наоборот повышала его на 20%.

Ранее врач-невролог Анастасия Бакова рекомендовала физическую нагрузку для профилактики деменции. Особенно эффективно сочетание с другими способами предотвращения слабоумия.