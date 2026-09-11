Трихолог Галлямова назвала учащение мытья волос главным изменением после 45 лет

Мыть голову в любом возрасте нужно по мере ее загрязнения, однако с возрастом это придется делать чаще. Такое мнение высказала дерматолог, трихолог, профессор и доктор медицинских наук Юлия Галлямова в разговоре с 360.ru.

«Единственное, что может измениться, — частота мытья с возрастом увеличивается», — отметила врач.

Она напомнила, что с возрастом у человека меняется гормональный фон, из-за чего может повысится чувствительность кожи головы.

«Если говорить о пышности прически, правила у всех возрастов единые. Но мы должны помнить, что после 45 лет в организме все процессы угасают, а волосы становятся тоньше и реже. Никто не запрещает компенсировать это различными стайлинговыми средствами», — подчеркнула трихолог.

Врач также перечислила процедуры, которые применяют для поддержания густоты волос. Среди них она назвала мезотерапию, газожидкостный пилинг и плазмотерапию.

Каким мифам об уходе после 45 не следует верить и как правильно мыть голову в этом возрасте — читайте в материале 360.ru.