11 сентября 2026 20:45 Более 46 тысяч россиянок забеременели после ЭКО. Почему процедура все популярнее? Фото: US Government Эксклюзив

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В России выросло число беременностей после ЭКО в государственных клиниках. Это произошло на фоне расширения программы репродуктивных технологий по ОМС и изменения отношения пациентов к самой процедуре. Почему все больше россиян прибегают к ЭКО и способно ли оно повлиять на демографию — выяснил 360.ru.

Беременностей после ЭКО стало больше

Более 45 тысяч россиянок забеременели после процедуры экстракорпорального оплодотворения в государственных клиниках по итогам 2023–2025 годов. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), за три года беременность после ЭКО наступила у 46 088 пациенток, причем их число увеличивалось ежегодно. Рост зафиксировали и в ряде регионов. В Москве с 2023 по 2025 год число женщин, забеременевших после ЭКО, выросло почти на 35%, в Санкт-Петербурге — на 47%, в Воронежской области — на 68%. Еще заметнее показатель увеличился в Ростовской области — более чем в 2,5 раза. Пресс-служба Минздрава в комментарии «Коммерсанту» уточнила, что с 2020 по 2025 год количество циклов ЭКО в государственных клиниках выросло с 85,6 до 116,7 тысячи — более чем на 36%.

Фото: Waltraud Grubitzsch / www.globallookpress.com

За тот же период число родов после применения ВРТ увеличилось на 5%. Только в прошлом году на свет появились более 32 тысяч детей, зачатых таким способом. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на итоговом заседании коллегии ведомства объявил, что в 2026 году перечень доступных пациентам репродуктивных технологий расширят. Он подчеркнул, что объем средств, направленных на ЭКО, в этом году увеличили на 14,6%. «Впервые введено предимплантационное тестирование. И еще один важнейший шаг — введена программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных», — заявил министр, отметив, что все эти процедуры бесплатны и доступны по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). По словам Мурашко, предимплантационное генетическое тестирование эмбрионов особенно актуально для семей, в которых у детей уже выявили генетические или хромосомные заболевания, в том числе по результатам расширенного неонатального скрининга.

ЭКО перестало быть чем-то необычным

Фото: РИА «Новости»

Рост числа процедур экстракорпорального оплодотворения связан не только с расширением государственной поддержки, но и с изменением отношения россиян к лечению бесплодия. Об этом в беседе с 360.ru рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя MD GROUP («Мать и дитя») Мария Милютина. Она подчеркнула, что за последние годы ЭКО из сложной и пугающей многих пациенток технологии превратилось в стандартный метод лечения бесплодия. «ЭКО перешло из полетов в космос в бытовую процедуру, рутину в лечении бесплодия. Многие наши пациенты видят, как у родственников, друзей рождаются дети в результате ЭКО, видят, что это самые обычные дети. Поэтому уходят страхи, приходит понимание, что это действительно просто эффективный метод лечения», — объяснила репродуктолог. По словам Милютиной, свою роль сыграла и государственная поддержка. Практически во всех регионах очереди на ЭКО по ОМС сейчас минимальны или отсутствуют, что сделало процедуру доступнее для женщин. Ограничений по количеству циклов ЭКО, которые может пройти одна пациентка по ОМС, сейчас нет. Однако существуют медицинские критерии, в том числе учитывается уровень антимюллерова гормона (АМГ). «Есть ограничения по уровню АМГ, и то сейчас порог снижен. Но нет ограничений по количеству циклов», — уточнила врач. При этом лечение по ОМС не означает полного отсутствия дополнительных расходов. Часть необходимых исследований женщины могут пройти бесплатно, но в некоторых случаях за анализы приходится платить самостоятельно.

Фото: РИА «Новости»

«Часть анализов можно сдать по ОМС, но иногда встает вопрос сроков, и женщина сдает за свой счет. Есть дополнительные анализы, которые могут быть назначены и которые приходится сдавать за свой счет. Поэтому, конечно, дополнительные расходы тоже есть», — добавила Милютина. Репродуктолог отметила, что реальное число беременностей после ЭКО может оказаться выше статистики Минздрава. Она пояснила, что не все пациентки сообщают о применении вспомогательных репродуктивных технологий. «Многие скрывают, что роды произошли в результате ЭКО. На самом деле таких детей даже значительно больше», — отметила она. Кроме того, статистика Минздрава учитывает только данные государственных медицинских организаций. Информации о том, сколько россиянок прошли ЭКО в частных клиниках, в ней нет.

Почему выросла популярность ЭКО?

Одной из причин роста востребованности ЭКО Милютина назвала увеличение возраста, в котором россияне планируют рождение детей. Чем старше становится женщина, тем выше вероятность возникновения проблем с естественным наступлением беременности. «Отодвигается возраст и первых родов, и в принципе возраст планирования беременности. А чем больше возраст женщины, тем больше вероятность столкнуться с бесплодием», — объяснила репродуктолог. На статистику влияют и изменения в семейной жизни. По словам Милютиной, после развода люди нередко вступают в новый брак в более зрелом возрасте и хотят завести совместного ребенка. В такой ситуации пара также может столкнуться с трудностями при зачатии.

Фото: РИА «Новости»