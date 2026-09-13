Раскрыты смертельно опасные комбинации лекарств

Некоторые комбинации безрецептурных лекарств могут угрожать не только здоровью, но и жизни, если их принимать одновременно. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор кафедры терапии с курсом клинической фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов.

«Популярные лекарства, содержащие ацетаминофен: монопрепараты — Панадол, Эффералган, Калпол, Тайленол; комбинированные препараты (с добавлением других компонентов) — Цитрамон, Аскофен-П, Ринза / Ринзасип, ТераФлю / Фервекс и т. д. В результате человек может незаметно превысить допустимую дозу», — сказал он.

Профессор пояснил, что при передозировке парацетамолом можно серьезно повредить печень. Осторожно следует сочетать препараты, обладающие обезболивающим и противовоспалительным эффектом. В этом случае повышается риск желудочно-кишечных кровотечений и нарушения работы почек.

Попов добавил, что сочетание снотворных, успокоительных и антигистаминных препаратов первого поколения с алкоголем может вызвать выраженную сонливость и снизить концентрацию внимания. При этом опасно употреблять спиртные напитки, если человек принимает антибиотики, парацетамол и антидепрессанты, чтобы не получить такие проблемы, как кровотечения, угнетение нервной системы или токсическое поражение печени.

Ранее провизор Ольга Павлова предупредила, что грейпфрут нельзя сочетать со статинами, иммунодепрессантами и сердечными средствами.