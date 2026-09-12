12 сентября 2026 17:00 Мигрень приходит по расписанию. Как отличить ее от головной боли и взять под контроль Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Голова болит так, что остается только лежать, а при попытке подняться накатывает тошнота. Такие приступы возвращаются снова и снова: все это может быть признаками мигрени, которую часто путают с обычной головной болью. Как отличить одно состояние от другого, что делать, если мигрень настигла в важный день, и поддается ли она лечению — разобрался 360.ru.

Не всякая головная боль — мигрень

Мигренью часто называют любой сильный и затяжной приступ. Однако в большинстве случаев причина неприятных ощущений совсем другая. Об этом в комментарии 360.ru заявил врач-терапевт и кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. По его словам, около 70% таких случаев приходится на головную боль напряжения. Она возникает из-за перенапряжения мышц спины и шеи, которое затрагивает затылочные нервы. «Большинство того, что в народе считают мигренью, — это именно это. Потому что классическая мигрень конкретна по своему проявлению», — объяснил Хухрев.

Фото: IMAGO_Zoonar.com_Ivan Traimak / www.globallookpress.com

Еще один вид — кластерная головная боль. Она начинается внезапно и отличается чрезвычайной интенсивностью: обычно резко заболевает одна половина головы, появляется слезотечение, выделения из носа и потливость лица. Отдельно врач выделил боли, которые могут возникать при повышении внутричерепного давления или заболеваниях головного мозга. Они долго не проходят и сопровождаются тошнотой, рвотой или неврологическими нарушениями. Насторожиться следует, если боль появляется во время сна. «Если ты просыпаешься от головной боли, то это всегда серьезно», — предупредил терапевт. При этом один вид головной боли не исключает другой. По словам Хухрева, человек может страдать от боли напряжения и одновременно сталкиваться с приступами мигрени. Поэтому важно правильно определить природу неприятных ощущений.

Как распознать мигрень

Фото: РИА «Новости»

В отличие от других видов головной боли, приступы мигрени развиваются по одному сценарию. Боль возвращается с похожими симптомами и возникает в одной и той же половине головы.

Классический симптом мигрени — это стандартное воспроизводство. То есть болит всегда одинаково. Алексей Хухрев

Одним из предвестников приступа может стать аура. Чаще всего она проявляется нарушением зрения: перед глазами появляется пятно, из-за которого человек перестает видеть часть изображения. Иногда приближение мигрени можно почувствовать по запаху, которого на самом деле нет. Такие ощущения, по словам терапевта, обычно появляются примерно за 15–20 минут до приступа. Эти признаки сопровождают лишь отдельные случаи мигрени. Сама боль имеет волнообразный характер и может сопровождаться тошнотой, рвотой и светобоязнью. Если приступ не купировать, он способен продолжаться до полутора суток. «У мигрени есть расписание прибытия, убытия и время стоянки на полустанке», — образно описал ее Хухрев. В некоторых случаях к головной боли присоединяются неврологические нарушения, например потеря чувствительности или асимметрия лица. Врач также отметил, что существует абдоминальная мигрень, при которой приступ проявляется болью в животе.

Что делать при мигрени

Фото: РИА «Новости»