Мифы об ЭКО: генетик объяснил разницу между лечением и евгеникой

ЭКО с отбором эмбрионов не является евгеникой, поскольку решает задачу предотвращения тяжелых наследственных заболеваний, а не улучшения человеческой породы. Об этом в подкасте «Лепта» на платформе 360.ru, рассказал генетик, профессор, доктор биологических наук Константин Северинов.

Ученый в разговоре со священником Николаем Конюховым объяснил, что у каждого здорового человека около 30–40 генов находятся в состоянии носительства — одна копия испорчена, другая работает. Проблема возникает, если оба родителя оказались носителями мутации в одном и том же гене: тогда вероятность рождения больного ребенка составляет 25%.

«Мы делаем ЭКО. Мама-носитель, если мы возьмем у нее 10 яйцеклеток, то в среднем будет 50 на 50. В половине будет нормальная копия этого гена, в половине нехорошая. Мужчина такой же. Мы делаем оплодотворение, и теперь из этих 10 эмбрионов, которые у нас получились по ЭКО, мы, дав им чуть-чуть подрасти, на стадии около 120 клеток мы отбираем одну-две клетки и проверяем, какой этот эмбрион, у него нормальные копии генов или нет», — заявил он.