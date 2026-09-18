Мифы об ЭКО: генетик объяснил разницу между лечением и евгеникой
Генетик Северинов: ЭКО с отбором эмбрионов предотвращает наследственные болезни
ЭКО с отбором эмбрионов не является евгеникой, поскольку решает задачу предотвращения тяжелых наследственных заболеваний, а не улучшения человеческой породы. Об этом в подкасте «Лепта» на платформе 360.ru, рассказал генетик, профессор, доктор биологических наук Константин Северинов.
Ученый в разговоре со священником Николаем Конюховым объяснил, что у каждого здорового человека около 30–40 генов находятся в состоянии носительства — одна копия испорчена, другая работает. Проблема возникает, если оба родителя оказались носителями мутации в одном и том же гене: тогда вероятность рождения больного ребенка составляет 25%.
«Мы делаем ЭКО. Мама-носитель, если мы возьмем у нее 10 яйцеклеток, то в среднем будет 50 на 50. В половине будет нормальная копия этого гена, в половине нехорошая. Мужчина такой же. Мы делаем оплодотворение, и теперь из этих 10 эмбрионов, которые у нас получились по ЭКО, мы, дав им чуть-чуть подрасти, на стадии около 120 клеток мы отбираем одну-две клетки и проверяем, какой этот эмбрион, у него нормальные копии генов или нет», — заявил он.
Он подчеркнул, что речь идет именно о предотвращении дефекта, а не об улучшении «породы». Северинов отметил, что с 2024 года в России процедура ЭКО с отбором эмбрионов предоставляется бесплатно по системе обязательного медицинского страхования, если оба родителя являются носителями патогенной мутации в одном и том же гене.
«Мы не улучшали, я специально сказал, что мы излечивали что-то, мы не давали развиться дефекту, а не улучшали человеческую породу, что бы это ни было. Мы старались привести в норму», — добавил генетик.
Священник Николай Конюхов в ходе дискуссии отметил, что опасается сближения такой практики с евгеникой, когда выбирают, какой ген более удачный, а какой — нет. Северинов возразил, что до этого предела наука еще не дошла: функции около 90% человеческих генов остаются неизвестными, а генетические базы данных неполны.
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