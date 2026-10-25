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    Педиатр Пантюхина предупредила об опасности ингаляций над картошкой

    Дышать над горячей картошкой при простуде бесполезно и опасно. Об этом рассказала врач-педиатр Евгения Пантюхина, сообщает vse42.ru.

    Пантюхина объяснила, что пар от картошки лишь временно согревает верхние дыхательные пути, но не воздействует на причину заболевания.

    Главный риск процедуры — ожоги слизистых оболочек. У людей со склонностью к бронхоспазму такие ингаляции могут ухудшить дыхание и усилить отек слизистой.

    Врач также предупредила, что метод не рекомендуется при повышенном артериальном давлении, сердечно-сосудистых заболеваниях и высокой температуре.

    По словам Пантюхиной, современные ингаляционные средства действуют целенаправленно: разжижают мокроту, стимулируют ее отхождение и уменьшают кашель. Пар от картошки с этими задачами не справляется, передает Ura.ru.

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