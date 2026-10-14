Правительство утвердило план мероприятий по ликвидации дефицита йода
Министерство здравоохранения разработало план мероприятий по ликвидации дефицита йода. Всего документ предусматривает 18 мероприятий до 2031 года. Об этом сообщил ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава.
Согласно плану, в ряде регионов с исходным тяжелым и среднетяжелым дефицитом йода введут мониторинг йодной обеспеченности. Также документ предусматривает повышение доступности специализированной медицинской помощи пациентам с привлечением национальных медицинских исследовательских центров.
Авторы плана разработали информационные материалы, направленные на группы высокого риска, к которым относятся беременные и кормящие женщины, а также родители детей до двух лет. Также в рамках инициативы прошли тематические мероприятия и акции, в программу школ для беременных внедрили информационные модули по профилактике йододефицитных заболеваний.
Ранее Минздрав подтвердил, что в стране есть запас жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов примерно на восемь месяцев.