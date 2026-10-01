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    Ортодонт Дьячкова: анестезия нужна не при каждом посещении стоматолога

    С 1 октября в России действуют новые правила стоматологической помощи: процедуры, способные причинить боль, должны проводить с обезболиванием. Это не означает обязательный укол перед каждым приемом, сообщает Sputnik.

    Кандидат медицинских наук, врач-ортодонт Яна Дьячкова пояснила, что обезболивание необходимо при удалении зуба, имплантации, лечении глубокого кариеса и работе с пульпой. При осмотре, диагностике и некоторых ортодонтических процедурах анестезия может не понадобиться.

    По словам врача, новые правила особенно важны для пациентов, которые боятся боли во время лечения. Однако анестезия не устраняет все причины страха: человека могут тревожить укол, звук бормашины или прежний неудачный опыт. Дьячкова советует врачам заранее объяснять ход процедуры и договариваться с пациентом о сигнале для остановки.

    Ортодонт не ожидает резкого роста цен из-за новых требований: клиники и раньше обезболивали болезненные процедуры. Дополнительные расходы на оснащение кабинетов возможны, но они не означают обязательного подорожания каждой услуги. Дьячкова подчеркнула, что пациент не должен считать боль неизбежной частью лечения.

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