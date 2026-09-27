Педиатр назвала главную ошибку родителей при приготовлении завтрака школьникам

Педиатр Сиверцова: лучший завтрак для школьника — каша или тост, а не хлопья

Сладкие хлопья с молоком, булочки и соки не подходят для полноценного завтрака школьника. Такие продукты содержат преимущественно быстрые углеводы, из-за которых ребенок вскоре снова начинает испытывать голод. Об этом 360.ru рассказала врач-педиатр Юлия Сиверцова.

Она подчеркнула, что традиция давать детям сладкие хлопья на завтрак пришла из американских фильмов и следовать ей не нужно.

“К сожалению, это грубейшая ошибка, и поэтому дети потом постоянно хотят есть», — объяснила Сиверцова.

Вместо сладких хлопьев врач посоветовала давать школьникам каши, цельнозерновые тосты, яйца или творог, а также дополнять утренний прием пищи свежими овощами, фруктами и ягодами.

Подробнее о том, какой лучше завтрак приготовить для школьника и как заставить ребенка поесть перед началом учебного дня, — в материале 360.ru.