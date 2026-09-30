Ученые связали 12% случаев рака в мире с пятью инфекциями, их можно избежать

Каждый восьмой случай онкологии на планете связан с вирусами и бактериями. К такому выводу пришли эксперты Международного агентства по изучению рака в исследовании для журнала The Lancet Oncology .

Инфекции провоцируют около 2,3 миллиона новых случаев рака в год. Это 12% от всех заболевших в мире. Большую часть всех «инфекционных» видов рака вызывают всего пять известных патогенов.

Helicobacter pylori — бактерия спровоцировала 760 тысяч случаев рака желудка.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) привел к 750 тысячам опухолей.

Гепатит B вызвал 360 тысяч заболеваний.

Вирус Эпштейна — Барр стал причиной 260 тысяч диагнозов.

Гепатит C привел еще к 160 тысячам случаев онкологии.

Ученые сочли, что большинство этих смертельных болезней можно легко предотвратить. Главными инструментами защиты остаются вакцинация от ВПЧ и гепатита B, своевременный скрининг, а также своевременная терапия гепатитов и бактерии Helicobacter pylori.