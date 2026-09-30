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    Ученые связали 12% случаев рака в мире с пятью инфекциями, их можно избежать

    The Lancet Oncology: 12% случаев рака в мире связаны с пятью инфекциями

    Фото: РИА «Новости»

    Каждый восьмой случай онкологии на планете связан с вирусами и бактериями. К такому выводу пришли эксперты Международного агентства по изучению рака в исследовании для журнала The Lancet Oncology.

    Инфекции провоцируют около 2,3 миллиона новых случаев рака в год. Это 12% от всех заболевших в мире. Большую часть всех «инфекционных» видов рака вызывают всего пять известных патогенов.

    Ученые сочли, что большинство этих смертельных болезней можно легко предотвратить. Главными инструментами защиты остаются вакцинация от ВПЧ и гепатита B, своевременный скрининг, а также своевременная терапия гепатитов и бактерии Helicobacter pylori.

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