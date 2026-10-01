Онколог Ахмаев назвал ранние признаки рака, которые легко пропустить

Онколог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев назвал утомляемость, частые простуды и непроходящий кашель возможными признаками рака. На ранней стадии человек может чувствовать себя почти здоровым, сообщает «Лента.ру» .

По словам Ахмаева, утомляемость нередко становится одним из первых симптомов, но пациенты и врачи могут не придать ей значения. Позже к слабости иногда добавляются апатия и потеря аппетита, передает kp.ru.

Онколог связал снижение аппетита с веществами, которые растущая опухоль выделяет в кровь.

Врач посоветовал обратиться к специалисту при необъяснимом дискомфорте и нарушениях работы желудочно-кишечного тракта, особенно если они не проходят две-три недели. На ранних стадиях опухоль может проявляться так же, как заболевание органа, в котором она развивается.

Насторожить должна и потеря 10–15 килограммов за пару месяцев. Ахмаев привел в пример рак поджелудочной железы: опухоль может перекрыть протоки и нарушить усвоение пищи. Сильная ночная потливость, по его словам, встречается при лимфоме.

Онколог призвал не заглушать непонятные симптомы таблетками и регулярно проходить обследования. Это помогает не пропустить болезнь на стадии, когда с ней можно эффективно бороться.