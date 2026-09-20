Онколог Каприн связал рост онкозаболеваний после COVID-19 с диспансеризацией

После пандемии коронавируса в России выросло число пациентов с онкологическими заболеваниями. С чем это связано, ТАСС рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

«В 2020 году были временно ограничены диспансеризация и профилактические обследования, а значит снизилась и интенсивность скрининговых программ», — сказал он.

В связи с этим показатель заболеваемости раком в 2020 году снизился. После восстановления программы скрининга и диспансеризации начался закономерный возврат выявляемости к доковидному уровню.

Ранее россиянам напомнили о важности онкоскрининга, который помогает выявить патологии на ранней стадии.