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    Врач предупредил, что кофе с утра может вызвать выброс гормонов стресса

    Врач Умнов: утренний кофе может вызвать выброс гормонов стресса

    Фото: РИА «Новости»

    Выброс гормонов стресса может вызывать утренний кофе из-за чрезмерной реакции нервной системы. Об этом NEWS.ru рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

    По его словам, если в норме кофеин вызывает чувство бодрости, то ранним утром нервная система может чересчур остро реагировать на стимулятор.

    «Воздействие кофе приводит к большому выбросу надпочечниками гормонов стресса: адреналина и норадреналина. Учащается сердцебиение, сужаются сосуды головного мозга», — подчеркнул Умнов.

    Если у человека повышенная чувствительность к кофеину или он плохо себя чувствует после него, лучше всего будет уменьшить дозу, добавить молока или заменить робусту на арабику.

    «Дозы более 300–400 миллиграммов в сутки (около трех стандартных чашек) могут вызвать состояние тревоги, тремор рук, сердцебиение, аритмию и спутанность сознания», — заключил Умнов.

    Недавно генетик Национального центра генетических исследований Анастасия Сивакова предупредила, что медленный обмен кофеина повышает риск гипертензии.

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