Врач предупредил, что кофе с утра может вызвать выброс гормонов стресса

Выброс гормонов стресса может вызывать утренний кофе из-за чрезмерной реакции нервной системы. Об этом NEWS.ru рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По его словам, если в норме кофеин вызывает чувство бодрости, то ранним утром нервная система может чересчур остро реагировать на стимулятор.

«Воздействие кофе приводит к большому выбросу надпочечниками гормонов стресса: адреналина и норадреналина. Учащается сердцебиение, сужаются сосуды головного мозга», — подчеркнул Умнов.

Если у человека повышенная чувствительность к кофеину или он плохо себя чувствует после него, лучше всего будет уменьшить дозу, добавить молока или заменить робусту на арабику.

«Дозы более 300–400 миллиграммов в сутки (около трех стандартных чашек) могут вызвать состояние тревоги, тремор рук, сердцебиение, аритмию и спутанность сознания», — заключил Умнов.

Недавно генетик Национального центра генетических исследований Анастасия Сивакова предупредила, что медленный обмен кофеина повышает риск гипертензии.