Первая российская вакцина против ВПЧ вышла на рынок

Первые 30 тысяч доз новой российской вакцины против вируса папилломы человека «Цегардекс» в конце сентября поступят в медицинские учреждения. До конца 2026-го производитель рассчитывает выпустить до 600 тысяч доз, сообщили агентству «Прайм» в Фонде развития промышленности.

Производство полного цикла запустили в Кировской области в конце 2025 года. Общие вложения в создание предприятия составят 7,5 миллиарда рублей, из которых 950 миллионов рублей предоставил ФРП.

На первом производственном участке можно выпускать до 600 тысяч доз в год. В 2027-м, после ввода второго участка, мощность планируют увеличить более чем до трех миллионов доз ежегодно. По расчетам ФРП, это позволит обеспечить потребности системы здравоохранения и начать поставки препарата за рубеж.

«Цегардекс» разрешили для применения у детей и взрослых в возрасте от девяти до 45 лет. Вакцинация против ВПЧ снижает вероятность предраковых изменений и связанных с вирусом онкологических заболеваний, включая рак шейки матки.

Ранее гинеколог Любовь Ерофеева предложила сделать вакцинацию от ВПЧ обязательной.