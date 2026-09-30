Невролог Демьяновская рассказала, как умственная работа снижает риск деменции

Разнообразные умственные задачи помогают сохранять ясность мышления, но работа без отдыха ведет к истощению. Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская, сообщает NEWS.ru .

Демьяновская объяснила: новая информация, обучение и общение создают когнитивный резерв. Он помогает дольше сохранять ясность мышления и в определенной степени снижает риск деменции.

При этом мозг не выполняет несколько сложных дел одновременно. Человек быстро переключается между задачами, а по мере утомления начинает упускать детали. Особенно трудно, например, читать важные документы и одновременно отвечать на сообщения.

Постоянные дедлайны и высокая нагрузка усиливают стресс, предупредила невролог. При работе без отдыха снижается внимание, падает производительность и растет риск ошибок. Длительный аврал также повышает уровень кортизола, избыток которого негативно влияет на нервную систему, передает «Свободная пресса».