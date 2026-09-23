Мурашко указал, что неинфекционные заболевания определяют около 75% смертей
Неинфекционные заболевания определяют около 75% смертей в мире. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал на I Всероссийском конгрессе с международным участием «Питание — путь к здоровью нации», его слова привело РИА «Новости».
«Хронические неинфекционные заболевания определяют более трех четвертей смертей во всем мире. И многие из них можно предотвратить», — подчеркнул глава Минздрава.
По словам Мурашко, питание влияет на развитие многих неинфекционных заболеваний. Именно поэтому ему стоит уделять большое внимание.
Ранее министр здравоохранения также опроверг миф о существовании безопасной дозы алкоголя. По его словам, такого понятия сегодня просто нет.
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