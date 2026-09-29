Попова посоветовала избегать людей с насморком и кашлем

Избежать заражения респираторными инфекциями поможет мытье рук и дезинфекция гаджетов. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она назвала другие важные правила защиты от респираторных забореваний.

«Избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, у которых есть насморк, кашель», — отметила глава Роспотребнадзора.

Заболевшим Попова порекомендовала оставаться дома и ограничить контакты с близкими, чтобы не распространять болезнь.

«Кроме того, надо максимально постараться избегать того, чтобы какие-то предметы соприкасались со слизистой вашего рта», — добавила она.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил, что в стране начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.