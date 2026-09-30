Невролог Чижикова назвала пять привычек, которые портят сон

Невролог Лидия Чижикова назвала пять привычек, которые мешают высыпаться: использование гаджетов, курение, мысли о работе, обильное питье и плотный ужин перед сном, сообщает «Лента.ру» .

Синий свет экранов подавляет выработку мелатонина — гормона, который регулирует сон. Никотин действует как стимулятор: учащает сердцебиение, повышает давление и возбуждает нервную систему. Особенно сильно сон нарушает курение на ночь.

Обдумывание рабочих задач и сложных планов не дает мозгу перейти в режим отдыха. Из-за обильного питья перед сном человек чаще просыпается ночью.

Плотный ужин активизирует обмен веществ и пищеварение, мешая заснуть. Даже если человек уснет, фаза глубокого сна может сократиться. По словам Чижиковой, регулярная еда на ночь также способна нарушить биологические ритмы пищеварительной системы и повысить риск набора веса и нарушения толерантности к глюкозе. Невролог посоветовала легко ужинать за три–четыре часа до сна, пишут «Известия».