Россиянам назвали оптимальные способы продлить жизнь

Геронтолог Ткачева: контроль давления и вакцинация могут продлить жизнь

Своевременный контроль давления, холестерина и уровня глюкозы, вакцинация и физическая активность помогают продлить жизнь. Об этом РИА «Новости» рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева.

По словам эксперта, наибольший эффект дают разумный подбор лекарств и коррекция нарушений слуха и зрения. Не менее важны достаточное поступление белка, полноценный сон и отказ от курения.

Она особо подчеркнула, что менять образ жизни никогда не поздно. Исследования показывают, что люди, которые становятся физически активнее во второй половине жизни, укрепляют здоровье и живут дольше.

Ранее иммунолог-аллерголог рассказал, что для большинства здоровых взрослых оптимальны две-три чашки чая в день.