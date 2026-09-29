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    Россиянам назвали оптимальные способы продлить жизнь

    Геронтолог Ткачева: контроль давления и вакцинация могут продлить жизнь

    Фото: РИА «Новости»

    Своевременный контроль давления, холестерина и уровня глюкозы, вакцинация и физическая активность помогают продлить жизнь. Об этом РИА «Новости» рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева.

    По словам эксперта, наибольший эффект дают разумный подбор лекарств и коррекция нарушений слуха и зрения. Не менее важны достаточное поступление белка, полноценный сон и отказ от курения.

    Она особо подчеркнула, что менять образ жизни никогда не поздно. Исследования показывают, что люди, которые становятся физически активнее во второй половине жизни, укрепляют здоровье и живут дольше.

    Ранее иммунолог-аллерголог рассказал, что для большинства здоровых взрослых оптимальны две-три чашки чая в день.

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