Гастроэнтеролог назвала способ приучить ребенка к рыбе

Гастроэнтеролог Галанова: мясо и рыбу для ребенка стоит смешивать с овощами

Маленького ребенка можно приучить есть мясо и рыбу, если добавлять эти продукты в привычные овощные блюда и постепенно усложнять текстуру еды. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-гастроэнтеролог Владивостокской детской поликлиники № 5 Юлия Галанова.

По словам специалиста, родителям стоит проявить терпение. Важно переходить от гомогенного пюре к более плотному мясному, затем к тефтелям, а с восьми-девяти месяцев — к небольшим кусочкам.

«Смешивайте мясо или рыбу с уже знакомыми и любимыми овощами ребенка», — добавила Галанова.

Врач отметила, что разрешать ребенку брать еду руками часто ускоряет принятие новых блюд. Положительное отношение к еде формируется через подражание взрослым, а совместные приемы пищи повышают интерес к тому, что лежит на тарелке у родителей.

При исключении мяса и рыбы из рациона возрастает риск дефицитных состояний, в первую очередь железодефицитной анемии. Она сказывается на когнитивных функциях и общем тонусе организма.

При отказе ребенка от этих продуктов Галанова советует обратиться к педиатру. Врач поможет оценить состояние малыша, выявить дефициты и скорректировать питание.

Ранее педиатр предостерег родителей от самолечения детей при ОРВИ. Врач назвал такую практику и советы из интернета опасными.