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    Невролог Бутенко назвала причины усталости после долгого сна

    Невролог Бутенко: сонливость после пробуждения может пройти за 20–30 минут

    Даже после восьми-девяти часов сна человек может проснуться обессиленным из-за остановок дыхания, стресса или других факторов. Об этом рассказала невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко, сообщает «Лента.ру».

    Одной из частых причин утренней усталости Бутенко назвала апноэ — остановки дыхания во сне, которые обычно сопровождаются храпом. Они мешают организму полноценно отдохнуть, пишет kp.ru.

    По словам врача, качество сна также ухудшают тревога, алкоголь, поздний ужин, некоторые лекарства, синдром беспокойных ног и хроническая боль. Иногда разбитость связана с пробуждением в неподходящую фазу сна. Обычно она проходит через 20–30 минут.

    Если усталость возникает почти каждое утро, несмотря на достаточную продолжительность сна, невролог советует выяснить ее причину.

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