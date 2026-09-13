Российская вакцина, полностью защищающая от заражения туберкулезом, прошла третью стадию клинических испытаний. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, туберкулезом, как и другими инфекционными заболеваниями, лучше не болеть, а вакцинироваться.

«В настоящее время в институте им. Н. Ф. Гамалеи закончена третья стадия клинических испытаний вакцины туберкулеза, которая предотвращает сам факт заражения», — сказал он.

Гинцбург добавил, что осталось обработать статистические данные, полученные нескольких тысяч больных. Он отметил, что получены обнадеживающие результаты.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук и доцент РУДН Сергей Вознесенский рекомендовал россиянам ежегодно проходить флюорографию. Обследование помогает выявить признаки заболевания, включая туберкулез, еще до появления выраженных симптомов.