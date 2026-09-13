Завершена третья стадия испытаний российский вакцины от туберкулеза — Гинцбург
Гинцбург: Центр Гамалеи завершил третью фазу испытаний вакцины от туберкулеза
Российская вакцина, полностью защищающая от заражения туберкулезом, прошла третью стадию клинических испытаний. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, туберкулезом, как и другими инфекционными заболеваниями, лучше не болеть, а вакцинироваться.
«В настоящее время в институте им. Н. Ф. Гамалеи закончена третья стадия клинических испытаний вакцины туберкулеза, которая предотвращает сам факт заражения», — сказал он.
Гинцбург добавил, что осталось обработать статистические данные, полученные нескольких тысяч больных. Он отметил, что получены обнадеживающие результаты.
Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук и доцент РУДН Сергей Вознесенский рекомендовал россиянам ежегодно проходить флюорографию. Обследование помогает выявить признаки заболевания, включая туберкулез, еще до появления выраженных симптомов.