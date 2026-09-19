Генетик развеял слухи об использовании «лишних» эмбрионов после ЭКО в косметологии

Слухи о том, что невостребованные эмбрионы после ЭКО используют для производства стволовых клеток и косметических средств для омоложения, не соответствуют действительности. Об этом в подкасте «Лепта» , вышедшем на платформе 360.ru, рассказал генетик, профессор, доктор биологических наук Константин Северинов.

Разговор о судьбе «лишних» эмбрионов возник в ходе дискуссии об этических вопросах экстракорпорального оплодотворения. Ведущие подкаста журналист Дмитрий Степанищев и священник Николай Конюхов поинтересовались, действительно ли такие эмбрионы уничтожают или применяют в косметологии.

«Те эмбрионы, которые подсаживаются [к матери], это не человечки с ручками и ножками. Это крохотные, еле-еле видимый глазом набор, 120 клеток. Из этого вы не приготовите никакой ценной массы», — заявил Северинов.