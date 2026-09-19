Генетик развеял слухи об использовании «лишних» эмбрионов после ЭКО в косметологии
Генетик Северинов: крем из эмбрионов после ЭКО — городская легенда
Слухи о том, что невостребованные эмбрионы после ЭКО используют для производства стволовых клеток и косметических средств для омоложения, не соответствуют действительности. Об этом в подкасте «Лепта», вышедшем на платформе 360.ru, рассказал генетик, профессор, доктор биологических наук Константин Северинов.
Разговор о судьбе «лишних» эмбрионов возник в ходе дискуссии об этических вопросах экстракорпорального оплодотворения. Ведущие подкаста журналист Дмитрий Степанищев и священник Николай Конюхов поинтересовались, действительно ли такие эмбрионы уничтожают или применяют в косметологии.
«Те эмбрионы, которые подсаживаются [к матери], это не человечки с ручками и ножками. Это крохотные, еле-еле видимый глазом набор, 120 клеток. Из этого вы не приготовите никакой ценной массы», — заявил Северинов.
Он назвал подобные утверждения городской легендой. По словам ученого, из невостребованных эмбрионов, полученных в ходе ЭКО, просто невозможно сделать достаточное количество крема, чтобы женщины могли использовать его для улучшения внешнего вида.
«Вы не сможете сделать достаточное количество крема из невостребованных эмбрионов, полученных в ЭКО», — подчеркнул генетик.
Северинов пояснил, что эмбрион на стадии около 120 клеток представляет собой микроскопический набор клеток, а не сформировавшегося человека. Ученый добавил добавил, что невостребованные эмбрионы в основном хранятся в условиях глубокой заморозки и могут быть использованы позже, если семья решит снова прибегнуть к процедуре.
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