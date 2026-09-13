Ученые сравнили побочные действия антидепрессантов

Антидепрессанты одной группы могут сильно отличаться друг от друга влиянием на вес, пульс и артериальное давление. Исследование Королевского колледжа Лондона о побочных действиях препаратов опубликовал журнал The Lancet .

Ученые проанализировали 151 исследование и 17 отчетов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Выборка включила 58 534 испытуемых, сравнивших 30 антидепрессантов с плацебо.

Авторы исследования обнаружили клинически значимые различия между препаратами. Мапротилин и амитриптилин повышали вес пациента на 1,8 килограмма, агомелатин — снижали на 2,4 килограмма.

Флувоксамин замедлял пульс на восемь ударов в минуту, в то время как нортриптилин ускорял на 14 ударов. Амитриптилин повышал верхнее давление на пять миллиметров ртутного столба, а нортриптилин снижал более чем на шесть миллиметров.

Исследователи отметили, что эти данные помогут врачам подбирать препарат индивидуально, учитывая имеющиеся у пациентов проблемы со здоровьем.

Ранее фармэксперт Валентина Милованова предупредила, что курение может снижать эффективность антидепрессантов.