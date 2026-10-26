Названы две прививки для защиты детей в сезон гриппа и простуд

Мурашко призвал прививать детей от гриппа и пневмококка в осенний эпидсезон

Россиянам стоит своевременно прививать детей от гриппа и пневмококка, чтобы сохранить здоровье не только ребенка, но и всех окружающих людей. Об этом РИА «Новости» рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сейчас начинается подъем сезонной заболеваемости, поэтому важно, чтобы дети проходили своевременную вакцинацию против гриппа и против пневмококковой инфекции», — пояснил министр.

Мурашко напомнил, что дети много и часто контактируют с другими людьми. Если же они здоровы, то и их семьям будет проще пережить эпидемиологический сезон. Иммунитет как раз сохраняется в течении одного эпидсезона после вакцинации от гриппа. Мурашко рекомендовал прививаться каждый год.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали категории лиц, которым важно привиться от гриппа. В их числе беременные, дети, социальные, медицинские и педагогические работники.