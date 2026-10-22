Педиатр Алексеева заявила, что дошкольники в норме могут переносить до восьми простуд в год

Переносить от шести до восьми респираторных инфекций за год — естественная норма для детей до шести лет, а не признак слабого иммунитета. Об этом сайту KP.RU заявила врач-педиатр, кандидат медицинских наук Анна Алексеева.

По словам специалиста, частые простуды у дошкольников связаны с естественным процессом формирования иммунной системы. К доказанным способам профилактики педиатр отнесла своевременную вакцинацию, гигиену рук, регулярные прогулки, соблюдение режима дня и поддержание свежего влажного воздуха в детской комнате.

Алексеева напомнила, что в отличие от легкой простуды грипп начинается внезапно с резкого ухудшения самочувствия и высокой температуры. При одышке, признаках обезвоживания или жаре, который держится дольше трех суток, необходимо сразу обратиться к врачу.